Der Batteriehersteller Varta wurde am Freitag ordentlich abgestraft. Zum Handelsende verlor die Aktie mehr als drei Prozent und schloss bei nur noch 113,65 Euro. Doch einen Grund für diesen Rücksetzer gibt es nicht. Die Aktie wurde schlicht "in Sippenhaft genommen", schließlich sind die Börsen am Freitag nach dem Auftauchen der neuen Corona-Variante B.1.1.529 komplett abgerauscht. Denn eigentlich läuft es beim Batteriespezialisten…

Schließlich konnte sich das Unternehmen nach den schwächeren Q3-Zahlen und dem damit verbundenen Kursrutsch zuletzt spürbar erholen. Insbesondere der Plan in die E-Mobilität einzusteigen, weckt bei den Anlegern berechtigterweise große Hoffnungen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...