Die Headphones Fesch sind sie sowieso und gut klingen sie obendrein, wie sich Daria Heisiph bei einem Own360-Besuch in unserem Büro überzeugte: Es geht um die slowenischen Studiokopfhörer Ollo Audio S4R, perfekt für Podcasts (olloaudio.com). Die Aktivboxen Ebenfalls ein Schönlingspaar: Adam Audio T5V. Der T5V ist ein budgetschonender 2-Wege-Nahfeldmonitor und wurde für kleinere Räume optimiert. Perfekt, wir wollen bei der Jingleproduktion ja manchmal auch die Headphones weglegen (adam-audio.com/de). der podcastmaker Der Rode Caster Pro ist unser Herzstück. Gilt er doch als "The world's most powerful all-in-one solution for podcasting". Wird auch vom Börsenradio-Team in Deutschland bzw. Geldmeisterin Julia Kistner ...

