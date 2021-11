Die BioNTech-Aktie ist in den vergangenen drei Wochen regelrecht explodiert. Am Freitag sorgte die Angst vor einer neuen Virus-Mutation für eine echte Kursexplosion. Ein Plus von rund 20 Prozent stand am Ende in den Büchern. Der Schlusskurs lag mit 360 US-Dollar so hoch wie seit Mitte September nicht mehr. Zur Erinnerung: Noch am 9. November notierte BioNTech an der Wall Street bei 226 US-Dollar!

Damit hat BioNTech in nur drei Wochen einen Anstieg von knapp 60 Prozent aufs Parkett gelegt. Die Zulassung des Impfstoffs für die Alterklasse der Fünf- bis Elfjährigen in Europa und zuletzt die Virus-Mutation haben die Kursfantasie enorm angeheizt. Für alle, die bei der ersten Rallye nicht dabei, könnte es jetzt sozusagen ...

