Die Kursentwicklung der vergangenen zweieinhalb Wochen vom Pharma-Konzern Bayer ist absolut bemerkenswert. Denn die Aktie beendete elf der letzten zwölf Sitzungen mit Kursverlusten. Eine fast schon unglaubliche Minusserie. Am 10. November notierte Bayer noch bei deutlich über 50 Euro, ehe die Talfahrt einsetzte, die sich am Freitag nach dem Auftauchen der Omikron-Variante rasant beschleunigte…

Denn Bayer verlor am Tag vor dem Wochenende etwas mehr als vier Prozent und schloss bei 45,52 Euro. So günstig war Bayer zuletzt Ende September zu haben. In dem Bereich um 45 Euro befindet sich zudem eine charttechnische Unterstützung, die der Aktie ...

