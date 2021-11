Seit Freitag beherrscht die neue Corona-Variante die Schlagzeilen. Zunächst als B.1.1.529 tituliert heißt die Variante mittlerweile Omikron. Und BioNTech hat sofort reagiert! Denn das Unternehmen vermeldete umgehend: "Wir können die Besorgnis von Experten nachvollziehen und haben unverzüglich Untersuchungen zur Variante B.1.1.529 eingeleitet" BioNTech macht also seine Hausaufgaben!

Schon in rund 14 Tagen ist mit einer Antwort zu rechnen, ob der bisherige BioNTech-Impfstoff auch vor der neuen Corona-Variante schützt. Und selbst wenn nicht, wird eine Anpassung laut BioNTech nur ca. sechs Wochen dauern. An der Börse trauen die Anleger BioNTech jetzt wieder den ganz großen Coup zu. Denn nachdem es schon in den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...