CITIGROUP SENKT VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 'NEUTRAL' (BUY) - ZIEL 177 (300) EURCITIGROUP SENKT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 73,50 (80,53) EUR - 'BUY'CITIGROUP SENKT ZIEL FÜR ZALANDO AUF 88 (90) EUR - 'NEUTRAL' GOLDMAN SENKT CONTINENTAL AG AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 100 (113) EURGOLDMAN SENKT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 72,10 (76,70) EUR - 'CONVICTION BUY LIST'JEFFERIES STARTET EVOTEC MIT 'BUY' - ZIEL 55 EURJEFFERIES SENKT HEIDELBERGCEMENT AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 65,30 (100,50) EURJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR EON AUF 12 (11,50) EUR - 'OVERWEIGHT'UBS HEBT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 62 (60,93) EUR - 'BUY' CITIGROUP NIMMT STELLANTIS MIT 'BUY' WIEDER AUF - ZIEL 23 EURCREDIT SUISSE NIMMT SULZER AG MIT 'OUTPERFORM' WIEDER AUF - ZIEL 104 CHFJEFFERIES STARTET BYGGFAKTA MIT 'BUY' - ZIEL 82 SEKJEFFERIES HEBT ZIEL ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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