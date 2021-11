Das ist mal ein richtiger Paukenschlag! Nach dem erfolgreichen Börsentag am Freitag für den Tübinger Impfstoffentwickler CureVac setzt sich die Rallye heute Morgen fort. Und wie! Die ersten Kurse weisen vorbörslich ein Plus von fast 20 Prozent aus. Die Aktie katapultiert sich über die 40-Euro-Marke und kostet aktuell so viel wie zuletzt Ende September. Die Hoffnungen der Anleger ruhen dabei natürlich auf einem Impfstoff gegen das Virus und insbesondere gegen die neue Omikron-Variante.

Denn seit Ende vergangener Woche hält dieses Schreckgespenst die Welt in Atem. Die Gerüchte bzw. offenen Fragen, ob die bisherigen Impfstoffe von BioNTech und Moderna überhaupt vor dem Virus schützen, befeuern die Diskussion zusätzlich. Und genau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...