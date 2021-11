Seit Freitag sorgt die neue Corona-Variante Omikron für Schlagzeilen und hält die Welt in Atem. Schützen die vorhandenen Impfstoffe? Schützen Sie nicht? Wie schlimm ist der Verlauf der Krankheit? Wie hoch ist die Ansteckungsgefahr? All diese Fragen schickten die Börsen am Freitag auf Talfahrt. Die Aktie des französischen Impfstoffentwicklers Valneva dagegen ist vor dem Wochenende regelrecht explodiert und setzt diese Rallye heute fort!

Denn die ersten Kurse zeigen ein enormes Kaufinteresse an der Aktie. So schießt der Kurs vorbörslich gleich mal 18 Prozent nach oben. Ein Wertpapier kostet damit rund 29 Euro und ist damit so teuer wie noch nie! Anleger setzen darauf, dass Valneva in Kürze die längst beantragte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...