Nach dem massiven Einbruch der Börsen am Freitag zeigen sich die Kurse heute wieder von ihrer besten Seite. Allen voran der Impfstoffhersteller BioNTech, der im europäischen Handel schon wieder fast fünf Prozent zulegen kann. Nach einem Plus von 14 Prozent am Freitag nun also der nächste Paukenschlag. Natürlich ist für die Kursentwicklung die Wall Street entscheidend, doch es sieht wirklich gut aus.

Schließlich sorgt die neue Omikron-Variante des Virus dafür, dass die Impfdiskussion neue Nahrung erhält. BioNTech prüft derzeit, ob der bestehende Wirkstoff auch vor dieser Mutation schützt. Gleichzeitig haben die Mainzer bereits angekündigt, dass selbst im ungünstigen Fall innerhalb von sechs Wochen eine Anpassung vorgenommen ...

