Green Hills Software bietet sein sicherheitskritisches Integrity-Echtzeit-Betriebssystem (RTOS) nun für die RISC-V-Architektur an. Die Unterstützung ermöglicht Entwicklern, den Zeitaufwand und die Komplexität bei der Entwicklung kritischer Software zu verringern. Damit ist es möglich, sicherheitskritische, leistungsfähige RISC-V-Systeme auf bewährter Softwarebasis zu entwickeln, die bereits in vielen Anwendungen im Automotive- und Transportation-Bereich oder in der Medizin zum Einsatz kommt. Integrity ...

Den vollständigen Artikel lesen ...