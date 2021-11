Der Materialmangel in der deutschen Industrie hat sich weiter verstärkt. Das geht aus einer Umfrage des Ifo-Instituts hervor. 74,4 Prozent der im November befragten Firmen klagten demnach über Engpässe und Probleme bei der Beschaffung von Vorprodukten und Rohstoffen. "Die erhoffte Entspannung ist ausgeblieben", sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. "Ein Ende der Flaschenhals-Rezession in der Industrie ist nicht in Sicht." Wie das Forschungsinstitut weiter mitteilte, ist in nahezu allen ...

