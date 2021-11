Es ist das erste Gerät dieser Art, das in einer Produktionslinie für Gummi-Hochdruckschläuche in Russland installiert wurde. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen basiert auf der Forderung nach präziser Messung und automatischer inline-Kontrolle, um die Schlauchqualität und den Prozess sicherzustellen. Die Qualitätsanforderungen an diese Produkte sind sehr hoch und werden durch Normen bestimmt. Deshalb konzentriert sich Svarog seit 2007, als das Werk seinen Betrieb aufnahm, auf das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...