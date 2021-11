Bei CureVac geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. Schließlich weist die Kurstafel für die Aktie ein Plus von rund vier Prozent aus. Durch diesen Anstieg beträgt der Preis nur noch 40,19 EUR. Startet hier jetzt die nächste Party?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführlichen Sonderanalyse zu CureVac erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von CureVac der letzten drei Monate.Für eine ausführliche CureVac-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Dieses Plus katapultiert die Aktie nämlich bis an ein wichtiges Top. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund sechs Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. 42,40 EUR markieren bis heute diesen Hochpunkt. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Wenn Sie die 200-Tage-Linie betrachten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...