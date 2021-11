Valneva SE und IDT Biologika arbeiten bei der Produktion des inaktivierten Covid-19-Impfstoffkandidaten VLA2001 zusammen. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird IDT Biologika den Wirkstoff von VLA2001 in seinen Anlagen der Biosicherheitsstufe 3 in Dessau-Roßlau, Deutschland, herstellen - zusätzlich zum Produktionsstandort von Valneva in Livingston, Schottland, wie Valneva mitteilt. Man habe seine Produktionsstrategie nach Gesprächen mit der britischen Regierung im Sommer und erneut nach der Beendigung des Vertrags mit dem Vereinigten Königreich im September 2021 überprüft und plane eine Kombination aus externer und interner Herstellung von VLA2001, teilt das Unternehmen mit. Die Valneva-Standorte in Livingston (Schottland) und Solna (Schweden) werden weiterhin Teil der zentralen ...

