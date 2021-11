Valneva-Anteilseigner haben heute wirklich allen Grund zur Freude. Das Kurstableau weist nämlich ein Plus von rund neun Prozent aus. Damit valutiert der Titel nun bei 64,84 USD. Beginnt dadurch nun ein neuer Siegeszug oder ist das nur ein kurzes Aufbäumen?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Valneva, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Valneva-Analyse einfach hier klicken.

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Die Aktie gewinnt mit diesem Plus nämlich an Fahrt auf dem Weg zur nächsten charttechnischen Hürde. Bis zum Monatshoch fehlen nun schließlich nur noch rund null Prozent. Dieser maßgebliche Wendepunkt liegt bei 64,94 USD. Es läuft also auf harten Kampf zwischen Bullen und Bären hinaus.

Der 200-Tage-Durchschnitt gibt insbesondere langfristig agierenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...