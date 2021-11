Bei Nvidia Corporation-Aktionären herrscht heute Hochstimmung. So schießt die Aktie um rund fünf Prozent nach vorne. Einen Spitzenplatz bei den Tagesgewinnern hat der Titel damit sicher. Ist das der Beginn einer rosigen Zukunft?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Nvidia Corporation, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Nvidia Corporation der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Nvidia Corporation-Analyse einfach hier klicken.

Völlig anders präsentiert sich die Technik nach einem solchen Tagesgewinn. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund vier Prozent für neue Monatshochs. Dieses Top liegt bei 346,36 USD. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen.

Eher skeptischen Anlegern bietet diese Rallye nun eine Gelegenheit zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...