Das deutliche Momentum vom Freitag wurde gestern nicht fortgesetzt. Der Markt drehte bereits mit den ersten Kursen im Nachthandel und konnte sogar mit einem Plus in die neue Woche starten. Es entstand eine neuen Kurslücke. Keine ungewöhnliche Reaktion, hatten wir doch am Wochenende schon auf die 1.000 Punkte Kursabschwung binnen ...

