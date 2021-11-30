Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 30.11.2021 Börsentäglich über 12.000 News von 683 internationalen Medien
Ad-hoc: Breaking News am Dienstag! Rallyetrigger und massiver Ausbruch!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 520000 ISIN: DE0005200000 Ticker-Symbol: BEI 
Xetra
30.11.21
09:41 Uhr
88,74 Euro
-0,52
-0,58 %
Branche
Kosmetik
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
DAX International 100
1-Jahres-Chart
BEIERSDORF AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BEIERSDORF AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
88,7888,8009:57
88,7888,8009:57
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BEIERSDORF
BEIERSDORF AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BEIERSDORF AG88,74-0,58 %
NESTLE SA113,98-1,67 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC72,10-1,50 %
SYMRISE AG125,25-0,52 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.