Omicron-Variante lässt viele Fragen unbeantwortet. Marktstimmung verschlechtert sich. Die gestrigen Gewinne am US-Aktienmarkt waren nur von kurzer Dauer, da der US500 am Dienstag während der asiatischen Sitzung in die Nähe des Vorwochentiefs gefallen ist, sodass die Gefahr eines größeren Ausverkaufs real ist. Die erneute Risikoaversion könnte auf die Kommentare von Stéphane Bancel und Jerome Powell zurückgeführt werden. Der Moderna-Chef sagte gegenüber der Financial Times, dass bestehende Impfstoffe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...