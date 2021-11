Advanced Micro Devices, Inc. -1.17% finelabels (FLB1899): Seit dem Corona Crash befindet sich der Chipsektor auf der Überholspur. Hiervon profitiere ich im meinem Depot mit meiner deutlich übergewichteten Aktienanlage in AMD. Die Aktie ist nunmehr mit 11,5 % gewichtet und liegt mit einem sensationellen Kursgewinn von plus 240 Prozent in meinem Depot. Nun hat sich auch Tesla für AMD Chips entschieden. Darüberhinaus habe ich in meinem Depot auch einen Position des Marktführers Nvidia. Diese Postion liegt derzeit mit einem aufgelaufenen Kursgewinn von rd. 330 Prozent vorne. Ich bleibe in beiden Werten investiert. (30.11. 09:08) >> mehr comments zu Advanced Micro Devices, Inc.: www.boerse-social.com/launch/aktie/amd Daimler ...

