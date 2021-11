Die aktuell längste Serie: Valneva mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 49.42%) - die längste Serie dieses Jahr: Lufthansa 13 Tage (Performance: 28.15%). Tagesgewinner war am Montag Valneva mit 9,54% auf 28,48 (646% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 49,42% - es war der 27. Tagessieg 2021, Rang 2 im bankdirekt.at trending) vor AMS mit 4,59% auf 16,40 (80% Vol.; 1W -0,61%) und GFT Technologies mit 4,52% auf 38,15 (200% Vol.; 1W -1,17%). Die Tagesverlierer: Österreichische Post mit -3,80% auf 36,70 (156% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -3,80%), Evotec mit -3,74% auf 40,96 (181% Vol.; 1W -4,23%), NetEase mit -3,68% auf 110,12 (109% Vol.; 1W -2,77%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Alphabet-A (9487,14 Mio.), PayPal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...