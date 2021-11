Die österreichische Beteiligungsgesellschaft AG Capital hat ihr First Closing des Austrian Growth Capital Fund ("AGCF") bei 140 Mio. Euro abgeschlossen. AG Capital wurde Anfang des Jahres von Karl Lankmayr und Daniel Jennewein in Wien gegründet. Der AGCF stellt KMUs in Österreich und angrenzenden Ländern Eigenkapital zur Verfügung und geht dabei Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen ein. Die Raiffeisen Bank International unterstützt den Fonds als Ankerinvestor, ebenso mit dabei ist die C-Quadrat Investment Group. Der European Investment Fund (EIF) und die Raiffeisen Holding Niederösterreich-Wien konnten ebenfalls als wesentliche Ankerinvestoren für den AGCF gewonnen werden. Die weitere Investorenbasis setzt sich aus Banken, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...