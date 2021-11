Steinhoff-Anleger werden heute den Bären zum Fraß vorgeworfen. So verzeichnet die Aktie ein Minus von rund fünf Prozent. Nur noch 0,11 EUR müssen damit für eine Aktie gezahlt werden. Droht hier nun der totale Kollaps oder ist das nur ein kurzes Luftholen?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Einbruchs bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Steinhoff-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Steinhoff-Analyse einfach hier klicken.

Durch diesen Abverkauf wird das Eis langsam aber sicher richtig dünn. Steinhoff marschiert nämlich mit großen Schritten in Richtung einer maßgeblichen Unterstützung. Mit einem weiteren Kursrutsch von rund sieben Prozent würde die Aktie auf neue 4-Wochen-Tiefs fallen. Bei 0,11 EUR wurde dieser Wendepunkt gefunden. Wir dürfen also gespannt sein, was die nächsten Tage bringen.

