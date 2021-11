Anfang 2021 hat Dätwyler, Schweiz, den Transfer der Flüssigsilikon (LSR)-Technologie nach Wuxi, in der chinesischen Provinz Jiangsu, eingeleitet und die Produktion von Komponenten kann Anfang 2022 starten. Dätwylers LSR-Technologie wird Anfang 2022 in Wuxi mit der Fertigung beginnen und ein Schlüsselelement des regionalen Portfolios der Firma werden. Die Fähigkeit des Materials, elektrische und elektronische Anwendungen zu unterstützen ist weitgehend bekannt. Mit anhaltendem Fortschritt in Design ...

Den vollständigen Artikel lesen ...