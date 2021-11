Der dänische Robothersteller Universal Robots überzeugt in der Kategorie "Bestes Ausbildungskonzept" des Best of Industry Awards. Der Preis für das beste Ausbildungsprojekt wurde dieses Jahr zum ersten Mal verliehen. Nach einer mehrwöchigen Abstimmung und mehr als 15.000 abgegebenen Stimmen konnte Universal Robots die Industrie-Auszeichnung für das "beste Ausbildungskonzept" für sich beanspruchen. Die Best of Industry Awards wurden bereits zum sechsten Mal von der Fachzeitschrift MM Maschinen Markt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...