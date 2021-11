XPaper, der Airless-Spender aus Papier von Lumson, wurde von der italienischen Vereinigung für Industriedesign (ADI) als eines der besten italienischen Designs ausgezeichnet, die in diesem Jahr produziert wurden. Die zum Patent angemeldete Lösung ermöglicht es, die Verwendung von Plastik in Primärverpackungen für Kosmetikprodukte zu reduzieren. Der Airless-Spender mit Papierflasche wurde von der italienischen Vereinigung für Design (ADI, Associazione per il Designo Industriale) als eines der innovativsten ...

