Seit Freitag kennen die Aktien der Impfstoffhersteller nur den Weg nach oben. Insbesondere der französische Hoffnungsträger Valneva konnte in den vergangenen Tagen merklich zulegen. Die Angst vor der neuen Corona-Variante Omikron trieb den Kurs auf immer neue Allzeithochs. Heute ist nun der erste Tag, an dem der Kurs spürbar nachgibt. Momentan verliert die Aktie rund sieben Prozent. Doch was steckt dahinter?

Ein Minus von sieben Prozent nach zuletzt mehreren sehr erfolgreichen Tagen ist zunächst einmal verwunderlich, zumal sich die Bedrohungslage durch das Virus quasi täglich zu verschärfen scheint. Doch gerade die kräftigen Gewinne der letzten Tage dürfte einige Anleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...