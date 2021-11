Am 8. November 2021 hat das Bundesministerium für Finanzen den Entwurf des Öko-Steuerreformgesetzes in die Begutachtung geschickt, die Frist dafür endet am 6. Dezember 2021. Ungeachtet der noch möglichen Stellungnahmen, die primär auf steuerliche Details abzielen werden, steht das Besteuerungskonzept bereits fest: Die Vermögenszuwachsbesteuerung, die vor 10 Jahren für Aktiengewinne eingeführt wurde, wird auf die virtuellen Währungen erweitert. Kryptowährungen und Krypto-Assets sind KapitalanlagenKryptowährungen und Krypto-Assets werden dem Kapitalvermögen gleichgestellt. Damit gelten künftig sämtliche Einkünfte aus Kryptoanlagen im außerbetrieblichen Bereich als Einkünfte aus Kapitalvermögen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...