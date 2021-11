D1-Chart EURUSD setzt am Dienstag die Erholung fort, die an Thanksgiving begann, und testet das Hoch bei 1,1374. An diesem Widerstand könnte sich entscheiden, ob die bärische Trendstruktur umgekehrt oder der Abwärtstrend fortgesetzt wird. Quelle: xStation 5 H1-Chart Im Stundenchart befindet sich das Paar mitten in einem Aufwärtsimpuls, wobei der Aufwärtstrend heute vor Beginn des europäischen Handels durch einen Ausbruch über das Hoch der Vorwoche (1,1322) bestätigt wurde. Quelle: xStation 5 ...

