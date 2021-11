In der heute abgehaltenen außerordentlichen Hauptversammlung der CA Immo wurde auf Antrag der Aktionärin SOF-11 Klimt die Ausschüttung einer zusätzlichen Dividende in Höhe von 2,50 Euro, der sogenannten Basiszusatzdividende, beschlossen. Die Basiszusatzdividende ist am 15. Dezember 2021 zur Zahlung fällig, Ex-Dividendentag ist der 10. Dezember 2021. Darüber hinaus wurde beschlossen, eine weitere Dividende in Höhe von 2,50 Euro, die sogenannte Superdividende, auszuschütten. Die Superdividende ist am 15. März 2022 zur Zahlung fällig (Dividenden-Zahltag); Ex-Dividendentag ist der 11. März 2022. Der Anspruch auf die Superdividende und deren Auszahlung stehen unter der aufschiebenden Bedingung, dass kein gesetzlich zwingendes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...