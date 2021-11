Nichts zu lachen gibt es heute für Ballard Power Systems-Aktionäre. Die Aktie weist nämlich ein Minus auf von rund drei Prozent. Das Wertpapier kostet damit nur noch 13,17 EUR. Gewinnt die Talfahrt damit an Geschwindigkeit?

Anmerkung der Redaktion: Gehen bei Ballard Power Systems jetzt komplett die Lichter aus? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Ballard Power Systems der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Ballard Power Systems-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Dämpfer bedeutet dunkle Wolken am Chart-Himmel. Ballard Power Systems marschiert nämlich mit großen Schritten in Richtung einer maßgeblichen Unterstützung. So beträgt der Sicherheitspuffer bis zum Monats-Tief nur noch rund zwei Prozent. Dieses wichtige Tief wurde bei 12,97 EUR gefunden. Das Spiel geht jetzt also in die entscheidende Phase.

Der gleitende Durchschnitt 200 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...