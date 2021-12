Aktien: Biontech prüft Omikron-Vakzin - Aktie steigt

Anzeige / Werbung Das auf der mRNA-Technologie basierende Covid-19-Vakzin von Biontech ist nicht nur hierzulande millionenfach verimpft worden. Aber wie sieht es bei der neuen Mutante aus? Die Aktie zeigt eine Antwort auf. Biontechs Covid-19-Impfstoff verliert schnell an Wirksamkeit, die ursprüngliche proklamierte Wirksamkeit von mehr als 90 Prozent konnte nicht gehalten werden. Nun drängt sich mit Omikron aber eine wohl noch ansteckendere Mutante in den Vordergrund. Biontech ist alarmiert. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie das deutsche Biotechnologieunternehmen mitteilte, prüft man nun direkt, ob das auf der neuartigen mRNA-Technologie entwickelte Vakzin auch gegen die neue Mutante wirksam ist: "Spätestens in zwei Wochen erwarten wir weiterführende Daten aus den Labortests", hieß es von Seiten des an der Nasdaq gelisteten Unternehmens. Die Daten würden Aufschluss geben, ob eine Anpassung des Impfstoffs erforderlich sei. Die aus Südafrika stammende neue Coronavirus-Variante B.1.1.529 unterscheide sich den Angaben zufolge deutlich von den bisher beobachteten Covid-19-Viren. So gibt es etwa zusätzliche Mutationen im Spike-Protein. Biontech-Aktie mit neuem Anlauf Die Aktie von Biontech hat zunächst positiv auf die Nachricht einer neuen Corona-Variante reagiert, konnte aber den Widerstand bei rund 375 Dollar nicht durchbrechen. Der MACD (Momentum) ist aufwärts gerichtet und der Titel unternimmt einen neuen Anlauf auf die Marke. Das Rekordhoch liegt etwas oberhalb von 450 Dollar. Enthaltene Werte: US4781601046,US7170811035,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

