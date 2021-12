Powercell-Aktionäre sind heute in absoluter Partystimmung. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit ein Plus von rund fünf Prozent. Damit valutiert der Titel nun bei 21,95 EUR. Ist das nun der Auftakt einer neuen Hausse oder wird den Bullen Sand in die Augen gestreut?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei Powercell, finden Sie hier eine ausführliche Sonderanalyse.

Kursverlauf von Powercell der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Powercell-Analyse einfach hier klicken.

Deutlich verbessert hat sich das Gesamtbild aus Sicht der Technischen Analyse. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Schließlich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund dreizehn Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Dieses Hoch verläuft bei 24,85 EUR. Die Spannung bei Powercell ist also kaum zu überbieten.

Skeptiker können dieses Aufbäumen nutzen, um ihre Short-Position ...

Den vollständigen Artikel lesen ...