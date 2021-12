Andritz setzte einen neuen Herb-Rückgewinnungskessel mit einer Kapazität von 700 Tagestonnen erfolgreich für KR Pulp & Papers Limited in Indien in Betrieb. Der Kessel ist für die Verarbeitung von gemischter Schwarzlauge aus Hartholz und Agrarprodukten konzipiert und ermöglicht einen umweltfreundlichen und sehr energieeffizienten Betrieb im Vergleich zum bisher im Werk verwendeten Schwarzlaugenbrenner, so Andritz. Dadurch werden sowohl die Zellstoffproduktion des Werks als auch das Kraft-Wärme-Verhältnis deutlich erhöht, heißt es weiter.

