Das vom BMVI geförderte Projekt "Campus FreeCity - Reallabor zur Erforschung einer vernetzten Flotte modularer Roboterfahrzeuge" sucht nach Lösungen für städtische Verkehrsprobleme und setzt dabei die intelligenten Roboterfahrzeuge EDAG CityBots ein. Das vom BMVI geförderten Projekt Campus FreeCity entwickelt die Vision einer multifunktionalen und autonom fahrenden Roboterflotte für einen ersten Praxiseinsatz in einer Realumgebung weiter. Als Standort wurde in Frankfurt am Main auserkoren. Das Projekt ...

