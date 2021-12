Die vier Unternehmen Frequentis, Dronecloud, Sky-Drones und Skyports bilden mit der Universität Cranfield das Konsortium "UK Future Flight Challenge" , das im Drohnen-Forschungsprojekt RISE am sicheren Drohnenbetrieb der Zukunft zusammenarbeitet. Im November 2021 fanden am Flughafen Cranfield Feldversuche statt, die die erfolgreiche Zusammenführung von sogenannten Unmanned Traffic Management (UTM)-Services demonstrierten. Joachim Edel, New Business Development Manager bei Frequentis: "RISE ist ein bedeutendes Projekt, das die automatisierte Interaktion zwischen Drohnenbetreibern und der Flugsicherung demonstriert. Es bietet ein technisches Szenario für die zukünftige Interaktion und Koordination im Luftraum über dem Vereinigten Königreich. Um ...

