Beim französischen Impfstoffhersteller Valneva kannten die Kurse in den vergangenen Tagen nur den Weg nach oben, ehe gestern ein kleinerer Rücksetzer einsetzte. Damit haben noch nicht investierte Anleger jetzt vielleicht noch einmal die Chance, günstig in die Aktie reinzukommen. Zur Erinnerung: Am Montag vor einer Woche notierte der Kurs im Tief noch bei 17,82 Euro, ehe eine beeindruckende Rallye begann.

So kletterte der Kurs gestern unmittelbar nach der Eröffnung erstmals über die Marke von 30 Euro. Das bedeutete in nur sechs Handelstagen ein Plus von mehr als 70 Prozent! Auf diesem Niveau setzten dann angesichts des kräftigen Anstiegs Gewinnmitnahmen ein, die schlussendlich zu einem ...

