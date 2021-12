Allen Grund zur Freude haben heute Steinhoff-Aktionäre. Schließlich weist die Kurstafel für die Aktie ein Plus von rund sieben Prozent aus. Der Titel kostet damit nun 0,13 EUR. Während momentan also die Bullen den Ton angeben, bleibt abzuwarten wie es in den nächsten Tagen weitergeht.

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Steinhoff-Aktie. Einfach hier klicken.

Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate. Für eine ausführliche Steinhoff-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie nämlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...