Omron beteilgt sich mit rund zehn Prozent an Techman, Robotikexperte und Anbieter von Systemen, bei denen die enge Zusammenarbeit von Mensch und Maschine im Fokus steht. Omron Corporation hat eine Kapitalinvestition in Techman Robot Inc., ein Anbieter kollaborativer Roboter (Cobots), bekannt gegeben. Das Unternehmen wir sich mit etwa zehn Prozent beteiligen. Die Investition wird voraussichtlich bis Dezember 2021 abgeschlossen. Bereits seit 2018 arbeitet Omron strategisch mit Techman zusammen, um ...

