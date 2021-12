Das Büro für Technikfolgenabschätzung (TAB) beim Deutschen Bundestag sucht Strategien und Instrumente zur Verbesserung des Rezyklateinsatzes. In jeweils drei Gutachten sollen Wissenschaftler unter anderem untersuchen, welche Hemmnisse die Nutzung von Rezyklaten bremsen und welche Änderungen am Rechtsrahmen zum Abbau dieser Hemmnisse beitragen. Darüber hinaus will das TAB wissen, welche Instrumente ...

