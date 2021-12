LPKF Laser 1.83% Investmentjunky (27062020): Eine sehr interessante und unerwartete Entwicklung bei unserer LPKF Laser: Ein Labor für die Beschleunigung der Medikamententwicklung wird in Garbsen eröffnet. Basierend auf der in 3 Jahren entwickelten Plattform "Arralyze" können Kunden aus der Biotechnologie und Pharmabranche nun in Zukunft dort Einzelscreenings durchführen. Ziel ist dabei die Entwicklung von personalisierter Medizin z.B. für den Bereich der Krebstherapie voranzutreiben. Ein definitiv sehr interessanter und großer Zukunftsmarkt, den u.a. auch unser Wirkstoffforscher Evotec adressiert. Hier könnte es also womöglich in Zukunft eine Zusammenarbeit geben. Inwiefern sich dies in Zukunft auf die Umsätze/Gewinne von LPKF auswirken wird, bleibt ...

