Bei Gazprom feiern heute die Bullen. So zeigt die Kurstafel für die Aktie einen kräftigen Anstieg von rund vier Prozent an. Durch diesen Anstieg kostet der Titel nun 8,22 EUR. Gewinnen dadurch die Bullen die Oberhand?

Anmerkung der Redaktion: Startet Gazprom jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unsere brandaktuelle Sonderanalyse, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Gazprom der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Gazprom-Analyse einfach hier klicken.

Aus Sicht der Technischen Analyse hat sich Stimmung nun deutlich verbessert. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich bis an eine wichtige Hürde heran. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund fünf Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Dieses Hoch liegt bei 8,64 EUR. Die Augen richten sich in den nächsten Tagen also auf Gazprom.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse beflügelt momentan ...

Den vollständigen Artikel lesen ...