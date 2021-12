Um 11:48 liegt der ATX TR mit +1.65 Prozent im Plus bei 7566 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Do&Co mit +5.40% auf 69.25 Euro, dahinter S Immo mit +5.10% auf 20.725 Euro und Porr mit +5.02% auf 12.75 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15344 (+1.17%, Ultimo 2020: 13719). Gestern hat es in Wien 603 Mio. Euro Aktienumsatz gegeben, die Erste und auch die OMV kamen dabei über 100 Mio. Euro. Mit dem heutigen Tag startet der CIRA-Adventkalender, schaut mal auf Youtube, was Harald Hagenauer und Elis Karner da veranstalten: https://youtu.be/nz0BZ2MyHCw Ich selbst bringe einen Adventkalender mit meinen Lieblingssachen: https://photaq.com/page/index/3994/ (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 01.12.)

