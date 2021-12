Im Interview mit Börsenradio.at berichtet Porr-CEO Karl-Heinz Strauss, dass das 3. Quartal u.a. auch deshalb so stark war, weil das Wetter mitgespielt habe und auch und kein Feiertag war. "Wir hatten außergewöhnlich gute Verhältnisse", so der CEO. Das 4. Quartal soll ein "normales" Quartal werden - "wir hoffen, dass das Wetter auch in dem Quartal mitspielt", so Strauss. Trotz der aktuellen Materialknappheit in vielen Branchen ist bei den Porr-Baustellen jedenfalls jedes Material verfügbar und einsetzbar. "Auch wenn es hin und wieder Logisitk-Herausforderungen gibt", so Strauss im Börsenradio-Interview. Hinsichtlich der zuletz stark gestiegenen Preise, etwa für Stahl oder Holz, geht der CEO davon aus, dass diese wieder etwas zurückkommen werden, ...

