Der Vorstand der Lenzing AG hat beschlossen, der Hauptversammlung am 26. April 2022 eine Dividende von 4,35 Euro für das Geschäftsjahr 2021 vorzuschlagen. Dieser Vorschlag würde die ausgesetzten Dividenden der Geschäftsjahre 2019 und 2020 widerspiegeln, so das Unternehmen. Die Gesamtausschüttung an die Aktionäre würde sich damit auf ca. 115.492.500 Euro belaufen. Für die Analysten der Baader Bank ist die Dividende "keine Überraschung", wie sie meinen, da sie im Konsens erwartet worden sei. Da Lenzing jedoch die Dividende für 2019 und 2020 ausgesetzt habe und aus einer schwierigen Bilanz-Situation herauskomme, sei dies als positives Signal zu werten, so die Analysten, die die Aktie mit "Buy" und Kursziel 149,0 Euro einstufen.Lenzing ( ...

