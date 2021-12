Audio-Link zu dieser Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/2474 Team drajc, das sind die Börse Social Network Eigentümer Christian Drastil und Josef Chladek, quatscht in Wiener Börse Plausch #26 wieder über das aktuelle Geschehen in Wien. Aktienseitig geht es um Porr, S Immo, CA Immo, Lenzing, Valneva, dazu um RCB Österreich Aktienanleihen, einen Stadtpark-Besuch und Adventkalender. Impfstoffüberblick incl. Valneva auf Handelsblatt today: https://open.spotify.com/episode/7D3VnTL4odKJ3Skq2JjukL CIRA-Adventkalender: https://youtu.be/nz0BZ2MyHCw Lieblingssachen von dra: https://photaq.com/page/index/3994/ Die Dezember-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert von der Rosinger Group, die sich mit einem Angebot an ...

