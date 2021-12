Aktien: Moderna warnt vor Omikron- Aktie dreht ab

Anzeige / Werbung An den Börsen schüttelt die neue Corona-Variante Omikron die Kurse derzeit durch. Die Sorge vor einer schnellen Ausbreitung lassen Anleger vorsichtig werden. Auch Moderna ist zurückhaltend, was die Wirksamkeit betrifft. Weltweit impfen sich Menschen gegen das Covid-19-Virus mit den Vakzinen von Biontech und Moderna. Die auf der neuartigen mRNA-Technologie basierenden Stoffe könnten bei der südafrikanischen Variante Probleme bekommen. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. So zeigt sich Moderna-Chef Stephane Bancel skeptisch und geht davon aus, dass bestehende Corona-Vakzine weniger wirksam gegen die neue Virusvariante, Omikron genannt, sein werden als gegen frühere Varianten wie Beta oder Delta. Bancel zufolge könne es Monate dauern, bis variantenspezifische Impfstoffe in die Massenproduktion gingen. Omikron wurde erstmals in Südafrika gemeldet. Bislang gibt es nur wenige Daten zu der Variante. Das Besondere an ihr ist die hohe Zahl der Mutationen auf dem sogenannten Spike-Protein. Beobachtet wurde zudem eine rasche Ausbreitung der Variante in Südafrika, die aber weniger gefährlich sein soll. Mehrere Länder haben bereits Einreise- und Flugverbote verhängt. Moderna-Aktie scheitert vorerst Die Aktie von Moderna kann sich vom Novembertief deutlich erholen, aber den übergeordneten Abwärtstrend nicht durchbrechen. Die 200-Tagelinie (rot) und der MACD (Momentum) sind zwar aufwärts gerichtet, doch der Widerstand bei knapp 400 Dollar erweist sich als hartnäckig. Daher erscheint es möglich, dass zunächst das jüngste Gap (s. letzte Ellipse) erst geschlossen wird, ähnlich wie zu Anfang November. Enthaltene Werte: US4781601046,US7170811035,US60770K1079,US09075V1026,NL0015436031

