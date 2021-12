Morning News der Wiener Privatbank: Der heimische Markt konnte zulegen, der Zuwachs fiel aber mit einem Plus von 1,3% etwas geringer aus als bei den großen europäischen Börsen, allerdings hatte der heimische Markt im Gegensatz zu diesen schon am Vortag mit einem kleinen Plus enden können. Unternehmensnachrichten waren gestern eher Mangelware, allerdings gab es einige Analysten, die sich zu einzelnen Titeln zu Wort meldeten. Die Deutsche Bank revidierte das Kursziel für Erste Group leicht von 44,0 Euro auf 45,0 Euro nach oben, die Einstufung als "Buy" wurde unverändert beibehalten, auf die Aktie hatte das nur geringe Auswirkungen, sie schloss mit einem leichten Plus von 0,1%. Besser verlief da der Handel für die anderen Banken, die Bawag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...