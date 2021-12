FTSE 100 - Electrocomponents und Dechra Pharma in Kürze im FTSE 100 - Raus Darktrace sowie Johnson Matthey EuroStoxx 50 - Hermes International ersetzt Universal Music GroupStoxx Europe 50 - Richemont ersetzt VodafoneLeonteq lanciert thematische Krypto-Basket Zertifikate Biofrontera Inc. schliesst Privatplatzierung in Höhe von USD15 Millionen ab Corestate: Umplatzierung im Aktionariat - bisherige Großaktionäre reduzieren Beteiligung vollständig Nordex Group erhält Auftrag über 50 MW aus Schottland Ströer will seinen Anteil am Online-Kosmetikhändler Asambeauty verkaufen (HB) Die Zweifel, ob Herbert Diess Volkswagen-Chef bleibt, wachsen. Noch keine Einigung im Aufsichtsrat (HB) Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 ...

