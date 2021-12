Zusammenfassung:

Das Medienunternehmen benötigte eine robuste Lösung zur Übertragung von Hunderten von Stunden an Live-Sportberichten

Die Netzabschlusstechnik von ADVA lieferte äußerst zuverlässige Übertragungsdienste

Die stromsparende Lösung bietet eine einfache Installation und leichte Bedienbarkeit

ADVA (FWB: ADV) gab heute bekannt, dass BMC TV seine FSP 150 Carrier Ethernet-Technologie für die Übertragung der Paralympischen Spiele von Tokio nach London eingesetzt hat. Die robuste, stromsparende Lösung ermöglichte BMC TV die kosteneffiziente Bereitstellung äußerst zuverlässiger Kommunikationsdienste. Damit wurden Hunderte von Stunden an Live-Übertragungen im hochauflösenden Fernsehen und in Online-Streams ermöglicht. Die enge Unterstützung durch das Team von ADVA und die leichte Bedienbarkeit der FSP 150-Geräte trugen zum Erfolg des Projekts bei. Auch der Anbieter von Glasfaserlösungen, Fibre Technologies, spielte eine wichtige Rolle.

Die FSP 150-Technologie von ADVA ermöglichte es BMC TV, die Paralympics in Tokio an mehr als 20 Millionen Menschen zu übertragen. (Foto: Business Wire)

"Wir sind auf unseren Beitrag zu den Paralympics stolz. Damit konnte ausführliche Sportberichterstattung für über 20 Millionen Zuschauer in Großbritannien live übertragen werden. Durch den Einsatz der Netzabschlusstechnik von ADVA konnten wir eine hervorragende Netzverfügbarkeit sicherstellen und ein außergewöhnliches Zuschauererlebnis gewährleisten", so Tim Horsfield, Direktor, BMC TV. "Wir waren sehr beeindruckt, wie einfach die Lösung von ADVA zu implementieren und zu betreiben war. Das kompakte Design benötigt keine Lüfter und dank des geringen Stromverbrauchs konnten wir unseren CO²-Ausstoß minimieren. Darüber hinaus war das Team von ADVA immer zur Stelle, um uns mit seinem Know-how zu unterstützen."

Durch den Einsatz FSP 150-XG108 Serie von ADVA war BMC TV in der Lage, äußerst zuverlässige und kosteneffiziente Fernsehdienste bereitzustellen. Die Gerätetechnik von ADVA bietet einen hochwertigen Layer 2 Netzabschluss sowie die Aggregation von Datenströmen. Damit konnte Channel 4, einer der größten britischen Fernsehsender, ein reichhaltiges und packendes Zuschauererlebnis liefern, bei dem jede Sportart der Paralympischen Spiele in Tokio 2020 live und in voller Länge übertragen wurde. Die ADVA FSP 150-XG108 Serie ermöglichte BMC TV die effiziente Aggregation von 1Gbit/s-Diensten auf 10Gbit/s-Wellenlängen. Mit ihrem geringen Platzbedarf, der redundanten Stromversorgung und der hardwareunterstützten Synchronisierung ist die Lösung für kostensensitive, breitbandige Anwendungen im Anschlussbereich optimiert.

"Die Paralympics in Tokio haben Millionen von Zuschauern begeistert und fasziniert. Deshalb war es für unser Team so wichtig, BMC TV die Übertragung einer umfassenden Berichterstattung der Spiele zu ermöglichen. Unsere Technologie und unser Support waren der Schlüssel zum Erfolg dieses Projekts", kommentierte Hartmut Müller-Leitloff, SVP, Sales, EMEA, ADVA. "Unsere Lösung bietet fortschrittliche Netzabschluss- und Aggregationsfunktionen sowie ein umfangreiches Funktionsspektrum, einschließlich hardwaregestützter Synchronisierung und Zero-Touch-Provisionierung für eine schnelle und einfache Bereitstellung von Diensten. Einmal mehr hat sich unsere FSP 150-Technologie als eine Klasse für sich erwiesen, wenn es um die schnelle, problemlose und kostenbewusste Bereitstellung von Carrier-Ethernet-Diensten geht."

Über ADVA

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das Fundament von ADVA. Unsere Technologie liefert die Grundlage für eine digitale Zukunft und macht Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und neue, innovative Dienste zu schaffen. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser Team finden Sie unter www.adva.com.

Über BMC TV

BMC TV sind Media Moving Experts, Experten für die Medienübertragung. Unsere Spezialisten für den IP-Transport von Fernsehsendungen über Glasfaser, Satellit sowie Cloud-Anwendungen unterstützen Sendeanstalten mit Übertragungslösungen für Sport, Nachrichten und Sonderveranstaltungen. BMC TV liefert diese Inhalte in zahlreichen Formaten an viele Kunden auf der ganzen Welt. www.bmcuk.tv

Über FTL

Fibre Technologies Ltd (FTL) mit Sitz in Berkshire ist ein hoch angesehener Systemintegrator mit mehreren Geschäftsbereichen. Das Unternehmen ist auf die Bereitstellung der besten Lösungen unter Verwendung der neuesten Technologien von sorgfältig ausgewählten Partnern spezialisiert. FTL ist ein finanziell eigenständiges Unternehmen mit einem Kundenstamm aus den Bereichen Telekommunikation, ISPs, Anbieter von Managed Services (Managed Service Provider, MSPs), Behörden, Bildung, Industrie und Industrieunternehmen. www.fibre.co.uk

Veröffentlicht von:

ADVA Optical Networking SE, München, Deutschland

www.adva.com

